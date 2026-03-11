Un gatto in corsia al SS. Trinità di Sora: forse non è un medico, ma un po’ di terapia la fa anche lui

Un gatto in ospedale? Non è un caso isolato: tra norme sanitarie e benefici terapeutici

Un gatto può essere curato in un ospedale? La domanda, che potrebbe sembrare insolita, è stata al centro di una vicenda reale affrontata lo scorso anno dalla Procura della Repubblica di Aosta.

Il caso riguardava una gattina ferita che era stata sottoposta a una Tac da parte di un radiologo all’interno di una struttura sanitaria. L’episodio aveva spinto la magistratura ad aprire un fascicolo per chiarire se fosse legittimo utilizzare apparecchiature ospedaliere destinate agli esseri umani per curare un animale. Dopo il drenaggio e gli accertamenti diagnostici, tuttavia, la gattina riuscì a salvarsi.

Una vicenda che torna alla mente in queste ore osservando la presenza di un gatto che si aggira tra i corridoi dell’ospedale SS. Trinità di Sora. Non è chiaro se l’animale sia ferito o se abbia ricevuto cure o controlli diagnostici. Secondo quanto trapela, però, non sembrerebbe presentare problemi di salute.

La presenza di un gatto in ospedale, comunque, non rappresenta necessariamente un fatto negativo. Anzi, negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato come gli animali possano avere effetti positivi sul benessere psicologico delle persone. In particolare, i gatti sono spesso associati a proprietà calmanti e terapeutiche, capaci di contribuire a ridurre stress e ansia nei pazienti.

Naturalmente, la loro presenza non può e non deve sostituire il ruolo dei medici e delle cure sanitarie. Tuttavia, in molti contesti ospedalieri e assistenziali si stanno sperimentando sempre più spesso forme di pet therapy, proprio per favorire il recupero emotivo dei pazienti.

E così, mentre il piccolo felino continua a muoversi indisturbato nei pressi dell’ospedale sorano, resta una curiosità che invita anche a riflettere: a volte, accanto alla medicina tradizionale, anche la presenza silenziosa di un animale può offrire un inatteso contributo al benessere umano.