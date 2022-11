Un “Festival del folklore” e un “Centro di Musica Popolare” nella Regione Lazio grazie a Enrico Maria Forte (PD)

La Regione Lazio finalmente avrà un Festival del Folklore ed un Centro dedicato alla Musica Popolare. Le due nuove realtà dedicate alla valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale e folkloristico del Lazio prenderanno vita grazie ad un emendamento proposto dal Consigliere Enrico Maria Forte, Vice presidente della Commissione Cultura ed approvato ieri nel collegato alla finanziaria regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere del PD Enrico Maria Forte che ha evidenziato:<< Mancava una struttura in grado di occuparsi in maniera organica della valorizzazione delle tradizioni musicali locali e degli artisti che tuttora le tramandano alle nuove generazioni. Per questo motivo ho proposto di realizzare un Centro che possa realizzare un importante archivio capace di accogliere documenti cartacei, sonori e audiovisivi legati alla cultura popolare del Lazio. Documenti che provengono sia da raccolte pubbliche ma anche dalle realtà private. Il Centro sarà molto utile anche per i nuovi interpreti del Folk e potrà documentarne con originalità le interpretazioni, diventando un vero e proprio laboratorio creativo. La struttura, inoltre, sarà in grado di promuovere la musica popolare regionale anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati attraverso la diffusione dei risultati della propria attività di ricerca, la realizzazione di iniziative editoriali e la produzione di eventi culturali significativi >>.

Foto archivio