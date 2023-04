Un defibrillatore nella piazza del Giglio di Veroli mappato nel sistema di soccorso del 118

Un defibrillatore a disposizione della cittadinanza di Veroli nella piazza del Giglio e mappato nel sistema di soccorso del 118, a disposizione degli operatori sanitari in caso di emergenza. Lo donerà domenica prossima 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, la famiglia del biologo e fondatore del laboratorio analisi cliniche Mar, dottor Giuseppe Fratarcangeli, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. La breve cerimonia si svolgerà alle ore 10:45 nella Piazza del Giglio. È stata invitata a partecipare anche l’Amministrazione comunale che ha accolto di buon grado l’iniziativa. Sono previsti la presenza e il saluto del sindaco Simone Cretaro e la benedizione del parroco don Stefano Di Mario. Seguirà alle 11:00, nella vicina chiesa, una messa in suffragio aperta a chiunque volesse partecipare.

Il posizionamento del defibrillatore andrà di fatto a potenziare un servizio già presente in altri punti del territorio comunale, facendo di Veroli sempre più una città cardio protetta. La famiglia Fratarcangeli che gestisce il laboratorio Mar fondato da “Giuseppino”, per rendere ancora più efficace il gesto, nei mesi successivi organizzerà anche corsi gratuiti indirizzati ai cittadini per formarli all’uso del defibrillatore.

Un gesto nobile, quello degli eredi del dottor Fratarcangeli, in linea con il suo modo di vivere, sempre impegnato con amore, gentilezza e cortesia, nel volontariato e nella politica, in favore dei cittadini più deboli. Ciò gli è valso anche il titolo di cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta per “l’assiduo impegno mostrato con l’assistenza sanitaria svolta in numerose occasioni, per esempio durante le giornate che hanno preceduto i funerali di Giovanni Paolo II e nelle tre maratone di Roma” e per “il suo operato giornaliero finalizzato all’assistenza dei malati. Ha saputo inoltre mostrare grande umanità verso coloro che quotidianamente lottano contro il cancro”. Grazie al suo impegno in favore degli altri gli è stata anche conferita la Medaglia d’argento dell’ordine al merito Melitense su indicazione del Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Su sua iniziativa, inoltre, il circolo Giorgio Almirante di Veroli ha donato un’ambulanza alla delegazione granpriorale di Veroli, del Sovrano Militare Ordine di Malta, gesto definito “un eccezionale contributo alla lotta quotidiana per la tutela delle fasce più deboli della società”.

L’appuntamento per ricordare colui che per tutti era “Giuseppino” è dunque per domenica 9 aprile 2023 alle ore 10.45 nella piazza del Giglio di Veroli.

COMUNICATO STAMPA