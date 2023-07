Un capolavoro dell’arte, a Trevi nel Lazio l’inaugurazione del restauro delle opere pittoriche di Fray Juan Andres Ricci. Presente Gianluca Quadrini

Si è svolto giovedi a Trevi nel Lazio un Convegno per l’inaugurazione del restauro delle opere pittoriche di Fray Juan Andres Ricci, alla presenza dell’ambasciatore di Spagna in Italia S.E. Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez e del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una muta commenta “Le opere, celate al pubblico fino ad oggi, sono state finalmente riportate alla loro bellezza originale. Quando è stato tolto il telo è stata una grande emozione poter finalmente ammirare un capolavoro di questo grande artista.

Una vera e propria rappresentazione dell’arte, un viaggio tra le meravigliose opere di questo strepitoso artista che ho avuto il piacere di ammirare insieme all’ambasciatore di Spagna in Italia S.E. Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez. Grazie al sindaco Silvio Grazioli per l”invito a questo bellissimo evento.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.