Un calendario per i 40 anni dell’area verde più grande del Lazio

Con il calendario 2023 iniziano le manifestazioni per il quarantennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Dodici immagini rappresentative del Parco compongono il calendario 2023, che quest’anno ha una particolare importanza in quanto legato ai 40 anni dell’Ente Regionale. Per l’importante occasione lo scorso settembre è stato promosso un concorso di disegno rivolto agli alunni delle scuole dell’obbligo, dal tema: “40 anni sulle ali della bellezza” dando la possibilità di illustrare la fauna, la flora, gli ambienti naturali, i monumenti artistici e storici dei comuni del Parco, gli scorci di quest’ultimi nonché le attività tradizionali . “Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini venne istituito il 29 gennaio del 1983 e rappresenta tutt’ora l’area verde più grande del Lazio –commenta il Presidente Domenico Moselli- il calendario, come tutte le iniziative messe in campo dall’Ente, rappresenta uno strumento di coinvolgimento, in particolare delle generazioni più giovani, in un progetto di promozione e di conoscenza del territorio. I disegni realizzati dai ragazzi sono davvero belli e con soddisfazione possiamo dire di essere riusciti a stimolare la creatività dei più piccoli e allo stesso tempo abbiamo dato loro la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza di vivere in un luogo speciale che merita di essere curato e protetto”. “Il Calendario 2023 –prosegue il Direttore dell’Ente Parco Carlo Di Cosmo- è la prima iniziativa per quest’importante anniversario. In ciascuna pagina è riportato il disegno selezionato abbinato a una foto a tema, ottenendo un calendario pieno di fantasia e colori, che celebra degnamente l’importante quarantennale del Parco. E’ doveroso ringraziare gli insegnanti, gli alunni, che hanno risposto al nostro invito, i fotografi, che ci hanno gentilmente concesso l’uso dei loro scatti. In questi 40 anni di tutela e promozione del territorio, gli abitanti del territorio e i sempre più numerosi visitatori si sono appassionati a questi luoghi meravigliosi, toccando con mano la bellezza e l’importanza della biodiversità. Quest’anno il calendario viene proposto anche nella versione online http://www.parcomontisimbruini.it/calendario.php , per invitare tutti a passeggiare su questi meravigliosi monti, per entrare a contatto con un ambiente unico e di inestimabile valore”.

COMUNICATO STAMPA