Un buco da 216 mln in “regalo” da Zingaretti, la nuova giunta costretta a sospendere il fondo salva tasse

“Lunedi si è tenuto un incontro presso gli uffici dell’Assessorato al Bilancio della Regione Lazio tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, l’Assessore Righini e il Presidente Rocca. L’obiettivo del confronto era condividere con le organizzazioni maggiormente rappresentative il percorso tracciato dalla Regione in merito al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025.

Durante l’incontro, l’Assessore ha illustrato le motivazioni per cui non è stato dato seguito all’accordo sottoscritto dalla precedente amministrazione e dalle parti sociali sul fondo salva tasse. L’obiettivo della nuova amministrazione è quello di recuperare un’asseverazione positiva dell’equilibrio di bilancio con il giudizio di parifica 2023. Inoltre, l’amministrazione intende porre fine al conflitto tra la Corte dei Conti e la Regione Lazio come ente, per iniziare un nuovo percorso.

Il segretario regionale della UGL Lazio, Armando Valiani, ha apprezzato l’atteggiamento della nuova amministrazione basata sul confronto ma soprattutto sulla partecipazione. Valiani ha anche evidenziato la scelta responsabile dell’Assessore Righini e del Presidente Rocca nell’esporre la situazione e procedere all’approvazione per evitare il blocco di tutte le altre spese.

“Come UGL Lazio – spiega il Segretario Regionale Armando Valiani – registriamo come la passata gestione non sia stata in grado di mantenere un equilibrio finanziario in grado di dare ai cittadini del Lazio uno strumento valido per un reale abbattimento delle tasse. Ora attendiamo l’incontro tra la Regione Lazio, il MEF e il Ministero della Salute che si terrà il 20 aprile per scongiurare un ulteriore aumento dell’addizionale. La UGL Lazio auspica un intervento del Governo che possa dare gli strumenti necessari per abbattere realmente la pressione fiscale dei cittadini laziali”.

COMUNICATO STAMPA