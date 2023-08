Un bolide illumina i cieli dell’Abruzzo: centinaia di segnalazioni, poi lo strano blackout. (VIDEO)

Un ‘bolide‘ è stato avvistato ieri alle 22.21 nel cielo di diverse zone d’Abruzzo. Le segnalazioni dell’avvistamento di un oggetto luminoso di grosse dimensioni sono arrivate da Pescara, da Teramo e dalla Marsica.Nello stesso momento, un esteso blackout ha interessato l’area metropolitana di Pescara, con centinaia di utenze disalimentate, dal capoluogo adriatico a Spoltore e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.In tanti, sui social, si sono chiesti se potesse esserci un collegamento tra il bolide e l’improvvisa mancanza di corrente elettrica. Il fenomeno astronomico è stato registrato da una webcam della rete di stazioni meteo dell’associazione ‘Caput Frigoris‘, installata presso il rifugio «Capanna di Sevice», sul massiccio del Monte Velino a quota 2119 metri.Il rifugio, di proprietà del Comune di Magliano dè Marsi, in provincia de L’Aquila, è il quinto più alto di tutto l’Appennino e si trova dinanzi alle cosiddette «Tre Sorelle», sul Piano dei Cavalli, tra il Monte Velino e il Monte Rozza.La stazione meteo è stata allestita, nell’ottobre 2022, dall’associazione Caput Frigoris in collaborazione con Gruppo Escursionisti del Velino (Leggo)

Correlati