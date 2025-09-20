“Un blackout in Lituania può accendere la Terza Guerra Mondiale”: l’allarme dell’ex generale Shirreff

«Un blackout in Lituania potrebbe essere la scintilla che scatena la Terza Guerra Mondiale». È questa la previsione shock attribuita all’ex generale britannico Sir Richard Shirreff, già Vice Comandante Supremo Alleato per l’Europa, riportata da Il Messaggero. Uno scenario inquietante che intreccia Russia, Cina, NATO e Paesi Baltici, e che mette in evidenza tutte le fragilità dell’Occidente di fronte alle nuove minacce ibride.

Lo scenario di crisi descritto

Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, Shirreff ipotizza un’escalation rapidissima:

La scintilla: un enorme blackout a Vilnius, capitale della Lituania, blocca ospedali, banche e trasporti, generando caos e disordini.

Effetto domino: Estonia e Lettonia vengono travolte dalla stessa interruzione energetica, i governi proclamano lo stato d’emergenza, scattano coprifuoco e misure di sicurezza.

La mossa di Mosca: la Russia, con truppe dislocate in Kaliningrad e Bielorussia, sfrutta il caos accusando la Lituania di minacce alla minoranza russofona e si prepara a un intervento.

Il corridoio di Suwałki: obiettivo militare chiave diventerebbe la sottile striscia di terra che collega i Baltici al resto dell’Europa: se tagliata, la NATO perderebbe il collegamento diretto con gli alleati orientali.

Il fronte asiatico: mentre l’Europa brucia, la Cina – secondo l’analisi – approfitterebbe della distrazione occidentale per tentare un attacco a Taiwan.

La NATO sotto pressione: divisioni politiche e dubbi sulla reattività degli Stati Uniti minerebbero la capacità di risposta dell’Alleanza, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Cosa significa questo allarme

L’ipotesi rilanciata da Il Messaggero non va letta come una previsione matematica, ma come un monito strategico.

1. Fragilità delle infrastrutture – L’energia e le reti elettriche si confermano obiettivi sensibili in caso di conflitto ibrido o cyberattacchi.
2. Centralità del Baltico – Il corridoio di Suwałki resta uno dei punti più vulnerabili dell’Alleanza Atlantica.
3. Minaccia globale interconnessa – Un attacco in Europa potrebbe avere ripercussioni immediatamente sfruttate anche in Asia, innescando una crisi mondiale.
4. Rischio politico per l’Occidente – Le divisioni interne alla NATO potrebbero rivelarsi un’arma più pericolosa delle minacce militari.

Oltre la paura: prevenzione e deterrenza

La forza di questo scenario non è nella sua certezza, ma nella sua capacità di richiamare l’attenzione sui rischi reali: cyberattacchi, vulnerabilità energetiche, debolezze politiche interne.

Per questo l’allarme riportato da Il Messaggero deve essere letto come un invito ad agire: rafforzare la difesa comune europea, investire nella sicurezza informatica e nelle infrastrutture strategiche, e consolidare il legame transatlantico prima che sia troppo tardi.

