“Un blackout in Lituania può accendere la Terza Guerra Mondiale”: l’allarme dell’ex generale Shirreff

«Un blackout in Lituania potrebbe essere la scintilla che scatena la Terza Guerra Mondiale». È questa la previsione shock attribuita all’ex generale britannico Sir Richard Shirreff, già Vice Comandante Supremo Alleato per l’Europa, riportata da Il Messaggero. Uno scenario inquietante che intreccia Russia, Cina, NATO e Paesi Baltici, e che mette in evidenza tutte le fragilità dell’Occidente di fronte alle nuove minacce ibride.

—

Lo scenario di crisi descritto

Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, Shirreff ipotizza un’escalation rapidissima:

La scintilla: un enorme blackout a Vilnius, capitale della Lituania, blocca ospedali, banche e trasporti, generando caos e disordini.

Effetto domino: Estonia e Lettonia vengono travolte dalla stessa interruzione energetica, i governi proclamano lo stato d’emergenza, scattano coprifuoco e misure di sicurezza.

La mossa di Mosca: la Russia, con truppe dislocate in Kaliningrad e Bielorussia, sfrutta il caos accusando la Lituania di minacce alla minoranza russofona e si prepara a un intervento.

Il corridoio di Suwałki: obiettivo militare chiave diventerebbe la sottile striscia di terra che collega i Baltici al resto dell’Europa: se tagliata, la NATO perderebbe il collegamento diretto con gli alleati orientali.

Il fronte asiatico: mentre l’Europa brucia, la Cina – secondo l’analisi – approfitterebbe della distrazione occidentale per tentare un attacco a Taiwan.

La NATO sotto pressione: divisioni politiche e dubbi sulla reattività degli Stati Uniti minerebbero la capacità di risposta dell’Alleanza, con conseguenze potenzialmente devastanti.

—

Cosa significa questo allarme

L’ipotesi rilanciata da Il Messaggero non va letta come una previsione matematica, ma come un monito strategico.

1. Fragilità delle infrastrutture – L’energia e le reti elettriche si confermano obiettivi sensibili in caso di conflitto ibrido o cyberattacchi.

2. Centralità del Baltico – Il corridoio di Suwałki resta uno dei punti più vulnerabili dell’Alleanza Atlantica.

3. Minaccia globale interconnessa – Un attacco in Europa potrebbe avere ripercussioni immediatamente sfruttate anche in Asia, innescando una crisi mondiale.

4. Rischio politico per l’Occidente – Le divisioni interne alla NATO potrebbero rivelarsi un’arma più pericolosa delle minacce militari.

—

Oltre la paura: prevenzione e deterrenza

La forza di questo scenario non è nella sua certezza, ma nella sua capacità di richiamare l’attenzione sui rischi reali: cyberattacchi, vulnerabilità energetiche, debolezze politiche interne.

Per questo l’allarme riportato da Il Messaggero deve essere letto come un invito ad agire: rafforzare la difesa comune europea, investire nella sicurezza informatica e nelle infrastrutture strategiche, e consolidare il legame transatlantico prima che sia troppo tardi.