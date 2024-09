Un bimbo di 5 anni e la zia 30enne morti in un incidente: la donna era incinta

Tremendo incidente a Nettuno (Roma), in via Cervicione. Ieri sera, 4 settembre, una donna incinta di 30 anni e il nipotino di 5 sono morti in seguito a un terribile schianto. Le cause dello scontro sono al vaglio dei carabinieri che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi.

In macchina con loro c’era anche la mamma del bimbo e sorella gemella della donna, rimasta ferita e trasferita al San Camillo di Roma in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell’altra vettura. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

A scontrarsi frontalmente intorno alle 22 di mercoledì sono state due auto, un suv Kia bianco e una Mini. L’auto che trasportava le due vittime dopo l’incidente ha impattato contro un albero e ha terminato la sua corsa contro un muro. L’incidente è avvenuto in via Cervicione, sul litorale romano all’incrocio con via della Pineta. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri. Le due vittime sarebbero morte sul colpo.

(LEGGO)

FOTO ARCHIVIO

