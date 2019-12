Un Babbo Natale in “Azzurro” atterra al “Goretti”

Tanta solidarietà e sorrisi sono stati portati in dono questa mattina, venerdì 20 dicembre, da una rappresentanza del personale del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” ai piccoli degenti del Reparto Pediatria dell’Ospedale di Latina “Santa Maria Goretti”.

Un momento di affetto e vicinanza al territorio che ha voluto nuovamente legare il 70° Stormo al Reparto Pediatria.

In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, il personale dell’ente dell’Aeronautica Militare ha contribuito con gioia alla donazione di libri, giocattoli e alcune librerie per regalare ai piccoli pazienti alcuni istanti di felicità e di favola vissuti ad occhi aperti.

Guidata dal Comandante di Stormo, Colonnello Francesco Maresca, la delegazione di personale militare e civile del 70° Stormo è stata accolta dal primario del Reparto di Pediatria Professor Riccardo Lubrano e dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “S. M. Goretti” Dott. Sergio Parrocchia i quali hanno espresso unanime apprezzamento per il rinnovato appuntamento di solidarietà e colto l’occasione per far conoscere al personale dell’Aeronautica Militare i programmi futuri dell’Azienda Ospedaliera e le recenti strutture dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

Durante l’incontro con i responsabili del Reparto, il Colonnello Maresca ha voluto sottolineare come “l’iniziativa è stata fortemente voluta da tutti gli uomini e le donne del 70° Stormo che, nell’approssimarsi del Santo Natale, hanno voluto regalare un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e, al contempo, rivolgere un pensiero ed esprimere profonda gratitudine a tutto il personale sanitario che quotidianamente se ne prende cura”.

Il 70° Stormo è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea con sede a Bari ed ha, quale compito istituzionale, quello di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre nazioni. Dal 1938, anno della sua fondazione, la Scuola di Volo ha rilasciato oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

COMUNICATO STAMPA