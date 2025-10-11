“Un aperitivo con…” Maria Teresa Bellucci, Nicola Legrottaglie e Mara Santangelo

A Cittadella Cielo “Giovani, sport e impresa: nuove strade per il futuro” con la Camera di Commercio.

In programma anche l’inaugurazione della Sala Punto Gioia.

Venerdì 17 ottobre 2025 la Cittadella Cielo di Frosinone ospiterà un doppio appuntamento promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, attraverso la sua Azienda Speciale Informare, in collaborazione con la Comunità Nuovi Orizzonti.

Alle 17:00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Sala Punto Gioia, un nuovo centro di aggregazione giovanile gratuito nato presso la Cittadella Cielo. Punto Gioia è un luogo pensato per offrire ai giovani del territorio spazi e attività di crescita, formazione e incontro, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, l’Azienda Speciale Informare e finanziato da Impresa Sociale con i Bambini, Fondazione Angelo Affinita e ABF Foundation.

All’inaugurazione parteciperà l’On. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che terrà un intervento sul mondo giovanile, il lavoro e le politiche sociali, prima del simbolico taglio del nastro e della presentazione delle attività del centro.

A seguire, alle 18:00, nella Sala Polifunzionale della Cittadella Cielo, si terrà il quarto appuntamento del ciclo di incontri “Un aperitivo con…”, dal titolo “Giovani, sport e impresa: nuove strade per il futuro”, alla presenza del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, e moderato da don Davide Banzato.

Protagonisti del talk saranno:

Nicola Legrottaglie , ex calciatore di Juventus, Milan e Nazionale, oggi dirigente sportivo e autore del libro “12 in campo” (Giunti Editore);

, ex calciatore di Juventus, Milan e Nazionale, oggi dirigente sportivo e autore del libro “12 in campo” (Giunti Editore); Mara Santangelo , ex tennista professionista, vincitrice del Roland Garros e oggi coach e imprenditrice nel mondo dello sport;

, ex tennista professionista, vincitrice del Roland Garros e oggi coach e imprenditrice nel mondo dello sport; On. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che offrirà uno sguardo istituzionale sul rapporto tra giovani, sport e lavoro.

L’incontro si inserisce nel ciclo “Un aperitivo con…”, ideato per offrire alle imprese e al territorio occasioni di ispirazione e confronto con protagonisti del mondo economico, culturale e sociale.

I precedenti appuntamenti hanno visto la partecipazione di Gianni Grasso, Santo Versace, Sara Doris e Matteo Marzotto, portando a Frosinone storie di leadership, impresa e impegno sociale di grande rilievo.

Nel corso della serata, il Presidente Giovanni Acampora, offrirà il punto di vista del mondo imprenditoriale sul ruolo strategico dello sport e dei valori condivisi nel costruire nuove opportunità per le giovani generazioni e per il territorio.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con particolare attenzione a imprenditori, rappresentanti del Terzo Settore, giovani, istituzioni e stampa.

📍 Cittadella Cielo, Via Tommaso Landolfi 300 – Frosinone

🕓 17:00 inaugurazione Sala Punto Gioia

🕡 18:00 talk “Giovani, sport e impresa: nuove strade per il futuro”

🥂 19:30 aperitivo conclusivo