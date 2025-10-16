Un annuncio pieno d’amore: Riccardo Mastrangeli presto nonno

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli annuncia la lieta notizia sui social.

Una notizia che profuma di gioia e di famiglia arriva direttamente dai social del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Con un post pieno di emozione e semplicità, il primo cittadino ha condiviso con la comunità un momento davvero speciale: sua figlia Anastasia diventerà mamma.

“👶💫 Anastasia diventa mamma! Per noi è una gioia infinita ❤️✨” – ha scritto Mastrangeli, accompagnando l’annuncio con parole che trasmettono tutto l’affetto e la felicità di un padre.

La notizia ha subito suscitato numerosi commenti di auguri e messaggi di affetto da parte di cittadini, amici e colleghi, che si sono uniti alla famiglia Mastrangeli per celebrare questo lieto evento.

Un momento di tenerezza e speranza, che ricorda quanto le belle notizie – anche nel ritmo frenetico della vita pubblica – sappiano restituire un sorriso e un po’ di calore umano.

Auguri da Liritv ad Anastasia e a tutta la famiglia Mastrangeli per questa splendida nuova avventura 💖