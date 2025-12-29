Un anno di lavoro sindacale: la Cisl Fp Frosinone guarda al 2026. Cuozzo: «Un anno di lavoro che rafforza il nostro radicamento nel territorio»

Con la conclusione del 2025, la Cisl Funzione Pubblica di Frosinone traccia il bilancio di un anno intenso, caratterizzato da un’azione sindacale fondata sulla contrattazione, sul confronto responsabile e sulla ricerca di soluzioni concrete per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici.

«In un contesto segnato da incertezze economiche e sociali e da crescenti pressioni sui sistemi di welfare, la Cisl Fp ha confermato un metodo di lavoro chiaro e riconoscibile, capace di produrre risultati tangibili e di rafforzare il radicamento dell’organizzazione nel territorio – ha affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone, Antonio Cuozzo – Nel corso dell’anno, l’impegno sindacale ha interessato in modo trasversale i principali ambiti della funzione pubblica. Nella sanità, il rinnovo del Ccnl ha rappresentato un passaggio significativo di riconoscimento professionale ed economico, accompagnato da un’attenzione costante alle criticità strutturali, dalla carenza di personale alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella sanità privata accreditata, la Cisl Fp ha rafforzato la presenza nei luoghi di lavoro e il confronto contrattuale, ribadendo il principio di equità e di parità di diritti. Negli enti locali, nel 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato, che sarà firmata definitivamente nei primi mesi del nuovo anno, aprendo contestualmente una nuova fase di contrattazione anche negli altri comparti, a partire dalla sanità e dalle funzioni centrali».

Il Segretario Cuozzo ha poi rivolto lo sguardo al 2026, richiamando il tema della partecipazione come asse strategico dell’azione sindacale: «Il nuovo anno si apre con sfide importanti – ha dichiarato – dai rinnovi contrattuali alle politiche assunzionali, dalla riorganizzazione dei servizi alla difesa del welfare pubblico. In questo quadro, assume un valore particolarmente significativo l’accordo firmato con la Regione Lazio, che accoglie le proposte della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende controllate e prevede misure concrete come gli sgravi Irpef per i redditi più bassi. Azioni che vanno nella direzione di rafforzare i servizi pubblici e di riconoscere il valore del lavoro pubblico».

«Il bilancio di fine anno – ha concluso – conferma una linea sindacale coerente, fondata sulla serietà, sulla competenza e su un forte radicamento territoriale. Sono questi gli elementi che continueranno a guidare l’azione della Cisl Fp di Frosinone anche nel 2026, insieme alla partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori».