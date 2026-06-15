Un anno di Amministrazione Querqui: fondi per 3 milioni di euro e focus su risanamento e innovazione

Ceccano – Dalla relazione sul primo anno di mandato emergono difficoltà ereditate e risultati centrati sul fronte finanziario. Il sindaco Querqui: «Gestione responsabile e ricerca continua di opportunità di sviluppo».

L’Amministrazione Querqui ha relazionato sul primo anno di mandato con una conferenza stampa tenuta stamane nella sala consiliare del Comune di Ceccano. «Abbiamo affrontato una sfida complessa – ha premesso il sindaco, Andrea Querqui, detentore della delega al bilancio – caratterizzata da emergenze, difficoltà organizzative e vincoli finanziari. In questi dodici mesi, però, sono stati ascoltati cittadini, associazioni, imprese e scuole, con l’obiettivo di trasformare esigenze e proposte in azioni concrete per la comunità».

Si è ereditata una situazione difficile, segnata da problematiche legate ad alcuni interventi finanziati dal Pnrr, che hanno comportato rallentamenti e carenze di personale negli uffici tecnici. «Si aggiunge il peso del piano di riequilibrio finanziario – ha fatto presente il primo cittadino – che limita la capacità di spesa e impone una gestione rigorosa delle risorse pubbliche. Nonostante ciò, sono state adottate decisioni ritenute necessarie per ristabilire ordine amministrativo e tutelare l’interesse pubblico».

Sono intervenuti anche la vicesindaco Mariangela De Santis, gli assessori Alessandro Ciotoli, Francesca Ciotoli, Giulio Conti e Francesco Ruggiero, e i consiglieri delegati Pino Malizia, Colombo Massa, Federica Maura e Cristina Micheli. «Il messaggio centrale – ha sintetizzato il sindaco Querqui – è che amministrare significa gestire con responsabilità le risorse della collettività, anche quando ciò comporta scelte impopolari. L’Amministrazione respinge le accuse di incapacità da parte di chi in 9 anni non ha realizzato niente e ci ha consegnato questa grave situazione. Il vero compito di un Comune non è spendere, ma governare con equilibrio e visione».

Tra i risultati più significativi, è stata evidenziata la capacità di attrarre finanziamenti sovracomunali. Dal giugno 2025, il Comune ha partecipato a 22 bandi regionali e nazionali, ottenendo il finanziamento di 9 progetti per oltre 3.1 milioni di euro, mentre altri 7 progetti sono in fase di valutazione. Tra i fondi ottenuti figurano 2.5 milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole e strade e 400mila euro per la manutenzione della rete viaria.

Importanti risultati sono stati raggiunti in tutti i settori seguiti da assessori e delegati: Politiche sociali, Affari generali, Affari legali, Personale; Politiche Culturali, Patrimonio, Programmazione strategica; Pubblica istruzione, Progetti comunitari, Area Vasta, Servizi cimiteriali; Lavori pubblici, Manutenzione, Arredo urbano; Sport, Politiche giovanili, Rapporti con le associazioni e istituzionali (Regioni ed Enti territoriali), Integrazione socio-culturale, Promozioni e Progettualità di interesse comunale e Volontariato; Urbanistica; Ambiente, Parchi e Giardini, e Decoro urbano; Commercio e attività produttive; Sanità, Turismo e Monitoraggio degli obiettivi Programmatici.

«In conclusione – ha chiosato il sindaco Querqui – l’Amministrazione considera il primo anno non come un traguardo, ma come una tappa di un percorso più ampio, ribadendo l’impegno a costruire una città più efficiente, moderna e sostenibile attraverso una gestione responsabile e la ricerca continua di opportunità di sviluppo. Il nostro programma amministrativo è incentrato sul valore della persona, che sarà sempre al centro delle nostre politiche».