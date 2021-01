Un altro vaccino anti-covid di cui sentiremo molto parlare

L’azienda di biotecnologie Novavax ha annunciato il 28 dicembre l’inizio degli attesi trial di fase 3 negli Stati Uniti. Studi sull’efficacia di questo vaccino nel prevenire le infezioni da covid sono già stati condotti nei mesi scorsi su 15.000 volontari nel Regno Unito, e saranno più avanti sottoposti all’EMA per ottenere un’autorizzazione. C’è da scommettere insomma che nel 2021 sentiremo spesso nominare anche questo vaccino, finito meno finora sotto i riflettori. Quale tecnologia sfrutta, di preciso?

COME FUNZIONA. In termini tecnici il candidato vaccino di Novavax è un vaccino a subunità proteica. Consiste in piccole particelle lipidiche che fanno da “puntaspillo” a copie ottenute in laboratorio della proteina spike, la chiave che il coronavirus SARS-CoV-2 usa per accedere ai recettori ACE2 delle nostre cellule. Alla molecola lipidica con i suoi cloni di spike è aggiunto un composto di origine vegetale, la saponina, che ha una funziona immunostimolante: incoraggia cioè la risposta immunitaria dell’organismo, che inizia a produrre anticorpi contro la proteina più riconoscibile del SARS-CoV-2. In pratica si costruisce, in un contesto protetto e non infettivo, un esercito di anticorpi specializzati, nell’eventualità di un successivo incontro con il virus vero e proprio.