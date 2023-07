Un altro tassello al Sora Calcio, acquistato Matias Cristaldi Valbuena

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio del centravanti classe 1994 Matias Cristaldi Valbuena proveniente dal Nardò. L’attaccante argentino, ma di passaporto spagnolo, è una prima punta moderna, abile nel muoversi su tutto il fronte d’attacco e con una grossa esperienza in categoria. “El Tanque” fu portato in Italia dall’Akragas con il quale ha esordito e segnato tra i professionisti e poi una lunga carriera in serie D con le maglie di Ercolanese, Grosseto, Vastese, Nocerina, Fidelis Andria, Torres e Nardò. La società ha anticipato la concorrenza di un nutrito numero di club interessati alle prestazioni dell’attaccante argentino con il patron Palma che ha voluto dare un segnale importante all’ambiente ed alla tifoseria bianconera.

COMUNICATO STAMPA

