«Un albero per ogni nato», ma solo sulla carta: Isola del Liri Futura accusa l’amministrazione Quadrini

ISOLA DEL LIRI – Un albero per ogni nato, la piena fruibilità del bosco comunale e un reale coinvolgimento delle scuole per costruire una cultura ecologica: erano questi alcuni dei punti qualificanti del programma elettorale della lista “Per Isola del Liri – Quadrini Sindaco”, nero su bianco a pagina 13. Oggi, a distanza di tempo, di quegli impegni resta ben poco oltre le parole.

A sollevare la questione è il Gruppo Consiliare Isola del Liri Futura, che con una nota pubblica mette in fila ciò che non è stato fatto: «Non ci risulta né un piano di piantumazione attivo, né una rendicontazione pubblica in merito», denunciano i consiglieri di opposizione. E sul bosco comunale, promesso come cuore verde e fruibile per la città, la situazione non appare migliore: «Non ci pare molto fruibile, come promesso», sottolineano.

La critica è puntuale e parte da un fatto concreto: la rimozione di alberi, avvenuta – ad esempio – in zone come Lungoliri Pirandello. Proprio lì dove, in estate, il caldo e l’asfalto rendono le aree pubbliche sempre meno vivibili, le zone d’ombra sarebbero strumenti preziosi per contrastare le alte temperature e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

«Questi sono impegni precisi assunti nero su bianco con la cittadinanza», rimarca il gruppo consiliare. «Le promesse vanno programmate, pianificate e realizzate nel tempo. Altrimenti restano parole. Belle, ma vuote».

Non si tratta, spiegano dall’opposizione, di semplice critica politica, ma di una precisa responsabilità verso la città e verso chi quegli impegni li ha letti e votati: «Questa, purtroppo, sembra l’ennesima promessa che non trova radici, né rami, né foglie. Noi continueremo a chiedere conto di ciò che è stato scritto, detto, e non fatto».

In un momento storico in cui il verde pubblico non è solo un elemento estetico, ma una necessità concreta per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la salute collettiva, la mancata attuazione di questi progetti pesa ancora di più. E rischia di restituire un’amministrazione più attenta agli annunci che ai risultati.

Il Gruppo Consiliare Isola del Liri Futura promette di non abbassare la guardia, convinto che la tutela dell’ambiente non possa essere relegata a slogan elettorali, ma debba tradursi in interventi misurabili e verificabili, a beneficio dell’intera comunità.