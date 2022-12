Un ‘Albero della sicurezza’ per sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sotto le feste.

Realizzato dal maestro Francesco Sbolzani per la Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, dedicato a tutte le vittime del lavoro e ai loro familiari, affinché nessuno dimentichi che il lavoro può essere fonte di dolore e tutti possano evitarlo.

L’artista ha fissato un pannello edile 34 caschi da cantiere gialli, rossi e neri per ricordare i terribili numeri che ogni anno fanno registrare gli infortuni sul lavoro nel nostro paese.

L’albero si trova presso i comuni di Isola del Liri e Castelliri e ha unito l’intero territorio sorano. All’installazione erano presenti per Anmil Domenico Loffreda Presidente territoriale di Frosinone, Fabio Abballe sindaco di Castelliri, Massimiliano Quadrini sindaco di Isola del Liri, Achille Fiorini responsabile Ance Frosinone, Giuseppe Zambon segretario regionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, Claudio Gessi Direttore della Commissione regionale Pastorale Sociale del Lavoro del Lazio, Giuseppe Di Folco formatore e tecnico della prevenzione e Armando Valiani segretario regionale Ugl Lazio.

Da quest’ultimo arriva il plauso all’iniziativa: “E’ in linea con la filosofia del nostro sindacato che, da anni, chiede che venga attivata una seria campagna di sensibilizzazione per una nuova cultura della sicurezza del lavoro, a partire dalle scuole. Non è tollerabile che ogni giorno una persona esce di casa per andare a svolgere la propria mansione e non fa rientro. Abbiamo firmato dei protocolli che speriamo possano portare frutti. Nel frattempo ben vengano iniziative come questa per tenere alta l’attenzione sul tema”.

