UN 12° RALLY TERRA DI ARGIL TRA LUCI ED OMBRE PER BENEDETTO D’AVELLI

Il giovane di casa D’Avelli, affiancato dall’esperto William Micheli, ha condotto una gara non facile, a bordo della 🚗 Peugeot 208 Rally4 del Colombi Racing Team.

Un inizio subito difficile a causa di un errore sulla prova d’apertura, il tentativo di rimonta in una classe davvero competitiva fino al ritiro, avvenuto sul penultimo tratto cronometrato, per un’uscita di strada senza conseguenze per l’equipaggio.

Questo il commento di Benedetto:

🎙 “Il weekend di gara è iniziato un po’ in salita a causa di una toccata sulla prima prova che ha condizionato il resto della gara. Dopo il primo giro di speciali della domenica siamo riusciti a fare alcune modifiche sulla macchina ed abbiamo iniziato ad avere un ottimo ritmo, segnando tempi veramente oltre le nostre aspettative. Purtroppo sulla penultima prova ho commesso un errore da principiante e siamo andati a sbattere, per fortuna senza conseguenze per me e il mio navigatore. Vorrei ringraziare in primis Colombi Racing Team, la Scuderia Hp Sport per il supporto, Drcsportmanagement e SMRacingMedia per la visibilità, gli sponsor che ci hanno permesso di partecipare alla gara e tutte le persone che mi hanno seguito per l’intero weekend”

SMRacingMedia

📷 Foto: Global Rally Network