Un 1° maggio speciale a Frosinone all’insegna dell’arte e della solidarietà per il popolo ucraino

1° maggio all’insegna della danza, dell’arte e della solidarietà. È il connubio che la Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu di Frosinone sta favorendo dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Si inserisce in questo contesto l’evento del teatro Nestor di Frosinone, dov’è in programma alle ore 17. 30 “Visionary Opera”, spettacolo di danza e opera lirica ispirata all’arte contemporanea della “Compagnia di Danza d’Autore” di Frosinone di Kevin Arduini e Fausto Paparozzi.

Sul palco si esibiranno danzatori professionisti provenienti da diverse parti d’Italia.

L’arte che dunque si fa veicolo di solidarietà: grazie alla collaborazione stretta dalla compagnia di danza e dalla Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu, il ricavato della vendita dei biglietti finanzierà l’acquisto di un’ambulanza che partirà per Kiev e verrà messa a disposizione dei profughi ucraini.

Si tratta di un secondo mezzo dopo l’acquisto di una prima ambulanza che ha già raggiunto la capitale Ucraina nelle scorse settimane.

Un evento da non perdere per il quale sono in vendita i biglietti ad offerta libera.

Sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente presso il teatro il giorno dell’esibizione, prenotarli presso il consultorio Anatolè chiamando lo 0775/835038 da mercoledì a venerdì ore 10/13 e 15/18 oppure, ancora per qualche giorno, si possono acquistare nei seguenti punti:

Bar La Brioche di via Brighindi,

Oasi del Gusto di via Brighindi

La Lanterna di Viale Europa.

