ULTIM’ORA/ Violento scontro tra un’auto e uno scooter: giovane in ospedale

Incidente stradale all’altezza di Viale dei Mille e via Casilina a Piedimonte San Germano. Un’Audi station wagon di colore grigio condotto da una signora di mezza età, andava ad impattare contro uno scooter 50 che era guidato da un giovane, che riportata da subito serie ferite. Sul posto il pronto intervento dell’ambulanza che soccorso il ragazzo lo ha trasportato di urgenza all’ospedale di Cassino per le dovute cure e ulteriori accertamenti. Sul posto intervenuti i carabinieri per i rilievi e per capire le dinamiche dell’incidente.

di Antonio Gentile

Correlati