ULTIM’ORA / Violento schianto sulla Sora-Ferentino tra due auto: una si ribalta

Un grave incidente si è verificato poco fa sulla superstrada Sora – Ferentino, in direzione Sora, poco prima dello svincolo per Boville Ernica, due auto sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento: uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dagli abitacoli. Il traffico è attualmente bloccato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

I sanitari del 118 hanno trasportato uno dei feriti in ospedale: fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Miracolato il conducente dell’auto ribaltata, uscito praticamente illeso dallo schianto.

Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto archivio