ULTIM’ORA / Violento impatto tra moto e autobus : grave motociclista

Gravissimo incidente stradale in via Stazione a Ferentino. Il violento impatto e’ avvenuto tra una moto ed un autobus . Le condizioni del motociclista un trentenne sono apparse subito serie tanto da essere trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale Spaziani di Frosinone, dove e’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sul luogo del sinistro i Carabinieri per la dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento – foto archivio

Correlati