ULTIM’ORA / Villa Latina, muore uomo di 42 anni accoltellato dopo una lite

Un uomo di 42 anni A.T. è deceduto dopo essere stato accoltellato a seguito di una lite, è accaduto a Villa Latina poco dopo le 19.00, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale SS. Trinità di Sora, i medici hanno fatto del tutto per strapparlo alla morte, ma purtroppo alcune coltellate sarebbero risulatate fatali. I militi della Compagnia di Cassino stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, dalle prime informazioni che trapelano, il presunto assassino si troverebbe attualmente in caserma.

FOTO ARCHIVIO

