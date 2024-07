ULTIM’ORA / Veroli, grave incidente stradale: muore giovane motociclista

Dalle prime informazioni un centauro di 33 anni di Frosinone A.E. e’ deceduto in seguito ad un incidente stradale a Veroli in località Tretticattore . L’incidente si e’ verificato intorno alle ore 19 di oggi. Il giovane dopo aver perso il controllo della moto ha impattato violentemente contro un muretto di cemento , soccorso dai sanitari del 118 che hanno allertato anche una eliambulanza ma ogni tentaivo di strappare alla morte il ragazzo e’ stato vano. Sul posto le forze dell’ordine per stabilire le cause del sinistro.

foto archivio