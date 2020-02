ULTIM’ORA / Veroli (FR) – Poliziotto spara al compagno dell’ex moglie durante una lite

A seguito di una lite, in Veroli (FR), un Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Frosinone ha ferito l’attuale compagno della ex moglie, con la quale è in corso una separazione. Il feritore, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e dai primi rilievi della Polizia Scientifica, per motivi in corso di accertamento, ha esploso con l’arma di ordinanza un unico colpo che ha raggiunto l’altro ad una gamba. Il responsabile del ferimento è stato posto agli arresti domiciliari.

