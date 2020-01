Era sullo scuolabus l’assistente Maria Sanità di 50 anni,quando improvvisamente è stata colta da un malore in località Collecapito a Veroli.E’ successo intorno alle ore nove circa, l’autista del mezzo si è subito fermato chiamando immediatamente i sanitari del 118 ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Un malore fatale che non ha lasciato scampo alla donna, ben voluta da tutti che lascia tutti nel dolore.

