ULTIM’ORA / Veroli, 23enne folgorato durante lavori in casa: elitrasportato in gravi condizioni

Veroli – Attimi di paura e dramma familiare in via Palmerini, dove un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente domestico.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava su un ponteggio montato presso la sua abitazione per alcuni lavori, affiancato dal padre. Nel corso delle operazioni sarebbe entrato accidentalmente in contatto con un cavo elettrico ad alta tensione, rimanendo folgorato. La scarica lo ha scaraventato a terra, facendogli perdere i sensi sotto lo sguardo attonito del genitore, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 23enne è stato quindi trasferito d’urgenza al San Camillo di Roma, centro di riferimento per traumi elettrici, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Veroli, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

