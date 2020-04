ULTIM’ORA / Vallecorsa (FR) Prende fuoco il pigiama, bambino elitrasportato

Si teme per la vita di un bambino di undici anni che e’ rimasto ustionato in un incidente domestico. Il piccolo sembrerebbe che da una scintilla del camino sul piagima abbia preso fuoco velocemente, ma la dinamica dell’accaduto e’ in fase di accertamento . Allertati i soccorsi il ragazzino e’ stato elitrasportato in un nosocomio romano in codice rosso.

redazione

