ULTIM’ORA / Valcomino – Coronavirus, 60enne positivo al tampone

Un altro caso di Coronavirus. E’ stato accertato al presidio ospedaliero Santissima Trinità di Sora. Qui, nel corso del pomeriggio di ieri, è arrivato un sessantenne residente in un piccolo centro della Valle di Comino. L’uomo lamentava disturbi respiratori. Il personale del Pronto Soccorso ha avviato le procedure necessarie previste dal protocollo. Il sessantenne è stato quindi posto in isolamento in attesa dell’esito del tampone fatto eseguire nelle ore successive all’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La risposta è di poche ore fa. L’uomo è risultato positivo ed ora se ne sta disponendo il trasferimento in altra struttura sanitaria, probabilmente nello stesso nosocomio del capoluogo. Allo stesso tempo sono in atto le verifiche sulle persone con cui il 60enne è entrato in contatto nelle ultime due settimane.

*Lu*

