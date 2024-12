ULTIM’ORA / Va a cena fuori con il marito e accusa un malore: muore giovane mamma

Era andata a cena con il marito quando poi improvvisamente ha accusato un malore, purtroppo per S. L. 40enne di Alatri residente in contrada Monte San Marino la corsa all’ospedale Spaziani di Frosinone è stata inutile, è deceduta. S. L. lascia il marito e due figli. Una notizia che lascia familiari e amici in un grande dolore e una comunità sotto shock. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

FOTO ARCHIVIO

