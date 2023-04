ULTIM’ORA / Uomo trovato senza vita in casa

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in via Casilina a Cervaro. I soccorsi allertati dai familiari perchè l’uomo non rispondeva al telefono e non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo sia stato trovato steso sul pavimento senza vita, probabilmente colpito da un malore che gli è stato fatale. Indagano le forze dell’ordine.

