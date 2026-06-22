ULTIM’ORA / Uomo trovato senza vita in casa

FROSINONE – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Mastruccia, dove un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, alimentando preoccupazione e interrogativi su quanto stesse accadendo.

L’allarme è scattato intorno alle 19:50, quando una richiesta giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 ha portato all’intervento dei Vigili del Fuoco per l’apertura della porta di un’abitazione. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 67 anni.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che, dopo gli accertamenti necessari, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, riconducibili a pregresse patologie di natura cardiaca e polmonare.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Frosinone, che hanno svolto tutti gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto ed escludere eventuali cause diverse dal decesso naturale. Al termine delle verifiche, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata affidata ai familiari.

La presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, personale sanitario e militari dell’Arma aveva destato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Gli accertamenti effettuati hanno però confermato che si è trattato di una tragedia maturata per cause naturali.