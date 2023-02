ULTIM’ORA / Uomo trovato morto in un edificio abbandonato

Nel pomeriggio di oggi e’ stato ritrovato il cadavere di un uomo sulla cinquantina di Frosinone in un edificio abbandonato, nei pressi del parcheggio dell’ex nosocomio Umberto 1^ nel capoluogo ciociaro. L’uomo sembra essere precipitato da un’altezza di oltre 10 metri. Non si esclude nessuna pista, gli inquirenti stanno indagando a 360°, non si esclude nemmeno la pista dell’incidente, infatti l’uomo potrebbe aver perso l’equilibrio e quindi il volo da oltre 10 metri . Da quanto si apprende sembra che l’uomo si trovava sul posto per portare cibo ai cani randagi. Sul luogo gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone.

in aggiornamento – foto archivio