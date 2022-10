ULTIM’ORA / Uomo trovato morto in casa

E’ stato trovato senza vita in casa, a fare l’amara scoperta sono stati i familiari che non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo si sono recati presso l’abitazione. E’ accaduto a Belmonte Castello, Giuseppe Fragnoli, pensionato di 70 anni era privo di vita, probabilmente la morte dovuta ad un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.Sul posto oltre i sanitari del 118 anche le forze dell’ordine e il medico legale.

Foto archivio

Correlati