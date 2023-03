Il ritrovamento poco fa, un uomo è stato trovato privo di vita in una abitazione in via Marano a Ceccano. Sul posto I Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che giunti sul luogo dell’accaduto non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Mentre scriviamo sono ancora in corso le operazioni dei soccorritori.

Notizia in aggiornamento .

Foto archivio