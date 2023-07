ULTIM’ORA / Uomo trovato morto con un colpo di fucile al petto

Drammatica scoperta nella mattinata di oggi, un 55enne è stato trovato senza vita nella sua auto, morto con un colpo di arma da fuoco al petto, nelle vicinanze della propria abitazione a Ceprano. L’uomo, un operaio dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo si sia tolto la vita con un colpo di fucile, ma non si esclude nessuna pista investigativa.

Foto archivio

