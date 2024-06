Un uomo è rimasto gravemente ferito ad una mano tranciandosi due dita mentre usava un attrezzo agricolo, è successo a Chiaiamari in via Vicinale Comunale. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento di una eliambulanza dove l’uomo è stato trasportato in un ospedale romano per un intervento chirurgico.

Foto archivio