Tragedia questa mattina a Pofi in via Pantano, un uomo di 67 anni che era precipitato in un pozzo e’ deceduto. Soccorso dai sanitari del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno fatto del tutto per strapparlo alla morte ma ogni tentativo di estrarlo vivo dal pozzo e’ stato vano. Purtroppo l’impatto dopo il volo e’ stato violento e per il 67enne non c’e’ stato nulla da fare. L’intera comunita’ di Pofi incredula per questa tragica notizia. foto archivio

