ULTIM’ORA / Uomo precipita dal balcone di casa, è grave: elitrasportato

Un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione in via Lombroso a Cassino nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo, un pensionato, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma viste le gravi ferite riportate hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza ed è stato trasportato in codice rosso in un nosocomio romano.Sembra che l’uomo al momento della caduta era solo in casa. Sul posto si sono recate anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

Correlati