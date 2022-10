E’ successo poco fa, un uomo in sella alla sua bicicletta e’ stato investito da un auto in via Roma in pieno centro cittadino. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Fortunatamente l’uomo,dalle prime informazioni, non sembra aver riportato ferite gravi, attualmente si trova presso il nosocomio sorano per gli accertamenti del caso.

redazione – foto archivio