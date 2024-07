ULTIM’ORA / Uomo investito da un’auto sulla Casilina: è grave

Un uomo è stato investito da un’auto in via Casilina Sud, all’altezza del supermercato Lidl di Cassino. L’uomo dalle prime informazioni sembra che sia in condizioni serie, i sanitari del 118 lo hanno trasporto in ospedale. Sul posto i Carabinieri per la dinamica dell’ incidente.

Ripercussioni sul traffico.

Foto archivio

