ULTIM’ORA / Uomo investito da un’auto, inutili i soccorsi: è deceduto

E’ successo poco fa un grave incidente stradale, un uomo è stato investito da un’auto in località Ripiano a Monte San Giovanni Campano, immediatamente soccorso, ma purtroppo per le gravi ferite riportate è deceduto. L’uomo è stato investito nelle vicinanze della propria abitazione. Sul posto oltre i sanitari del 118, i carabinieri per la dinamica dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO

