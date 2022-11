ULTIM’ORA / Uomo investito da un’auto e sbalzato per diversi metri: è grave

Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera intorno alle 19.40 al km 3 della Via Anticolana, in territorio di Anagni. Un uomo è stato investito da un’auto in transito ed è stato sbalzato per diversi metri, i sanitari del 118 giunti sul posto viste le gravi condizioni del ferito hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato in un nosocomio romano .Sul posto sono anche i Carabinieri della Compagnia di Anagni per i rilievi del caso.

Foto archivio

Correlati