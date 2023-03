ULTIM’ORA / Uomo investito da un tir, è grave: elitrasportato in codice rosso

Grave incidente stradale poco fa in via Marittima a Patrica, dove un uomo è stato investito da un tir. I sanitari del 118 giunti sul posto visto le gravi ferite dall’uomo, hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza ed è stato trasportato in codice rosso in un nosocomio romano.

Seguiteci per glia aggiornamenti

Foto archivio

Correlati