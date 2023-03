Da ieri i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo e così poco fa un 57enne che viveva solo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Marittima a Frosinone. Dalle prime informazioni sembra che la causa del decesso sia dovuto ad un malore che gli è stato fatale.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Si attende l’arrivo del medico legale che deciderà se effettuare l’esame autoptico.

