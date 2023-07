ULTIM’ORA / Uomo cade nel fiume Liri, inutili i soccorsi: muore annegato

Alcuni passanti hanno visto un uomo cadere in acqua nel fiume Liri e hanno immediatamente lanciato l’allarme, è successo in località Madonnelle nel comune di San Giovanni Incarico. L’uomo un 60enne residente a Ceprano, purtroppo è morto annegato. Sul posto oltre i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Non si esclude nessuna ipotesi.

Foto archivio

Correlati