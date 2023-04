ULTIM’ORA / Uomo cade mentre fa asparagi: elitrasportato

E’ successo questa mattina sulle montagne di Vicalvi. Un uomo di 53 anni mentre raccoglieva asparagi sulle montagne del piccolo centro della Valle di Comino, e’ caduto e per soccorrerlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora e il Soccorso Alpino e il 118. L’uomo e’ stato trasferito in elicottero presso il nosocomio di Sora per le cure del caso.

Redazione

Foto archivio

Correlati