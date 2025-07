ULTIM’ORA / Trovato morto un uomo nei pressi della villa comunale di Frosinone

Mattinata di sgomento in città per il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo in un’area verde adiacente via del Casone, nei pressi della villa comunale. A fare la tragica scoperta sarebbe stato un passante, che, notando il cadavere nascosto tra la vegetazione, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e diverse pattuglie della Polizia di Stato. I primi riscontri avrebbero permesso di identificare la vittima: si tratterebbe di un uomo di origine marocchina, di circa 50 anni.

A coordinare le indagini è la Questura di Frosinone, con la Squadra Volante guidata dal dottor Gianluca Di Trocchio. Al momento, la pista più accreditata sembrerebbe essere quella di un gesto volontario, anche se gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali cause del decesso.

Come da prassi, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’area del ritrovamento è stata temporaneamente transennata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi necessari, mentre tra i residenti e i frequentatori abituali della zona regna incredulità e preoccupazione.

Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore per fare piena luce sulla vicenda.