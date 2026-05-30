ULTIM’ORA – Trovato morto in casa noto imprenditore

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Alatri e della frazione di Tecchiena. Nelle scorse ore è stato trovato privo di vita nella propria abitazione M.S., imprenditore cinquantenne molto conosciuto e stimato nel territorio per la sua attività nel settore delle costruzioni e dei restauri.

La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento e incredulità tra familiari, amici, collaboratori e cittadini che negli anni avevano avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, ogni tentativo si è rivelato vano. I medici, una volta giunti nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia. La scomparsa dell’imprenditore lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche nel tessuto economico e sociale della città, dove era conosciuto per il suo lavoro e per il rapporto costruito negli anni con la comunità locale.

Al dolore dei familiari si unisce quello dell’intera cittadinanza, ancora incredula davanti a una perdita che ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno.

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